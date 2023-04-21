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06:50, 21 апреля 2023Наука и техника

Импортозамещенный бронеавтомобиль «Тайфун-К» предложат иностранным заказчикам

«Рособоронэкспорт» вывел на внешний рынок импортозамещенный броневик К-53949 «Тайфун-К»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия вывела на внешний рынок импортозамещенный бронеавтомобиль К-53949 «Тайфун-К», который предложат иностранным заказчикам. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«"Рособоронэкспорт" представляет своим партнерам выпускаемый исключительно из комплектующих российского производства бронеавтомобиль семейства "Тайфун-К". Эта машина отлично зарекомендовала себя как надежное и высокозащищенное средство транспортировки личного состава. "Тайфун-К" состоит на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации и уже подтвердил свои характеристики в реальных условиях эксплуатации и боевого применения», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Он также отметил, что «Тайфун-К» вызывает интерес у стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и в государствах постсоветского пространства. По словам Михеева, независимость от иностранных комплектующих при производстве К-53949 дает уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании машин.

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Гендиректор «Рособоронэкспорта» добавил, что Россия готова к взаимодействию с иностранными заказчиками при выпуске машин «Тайфун-К» разных модификаций, в том числе с локализацией производства.

В феврале представитель компании «Ремдизель» сообщил о завершении импортозамещения бронеавтомобиля К-53949, который получил название «Феникс». Бронирование машины обеспечивает защиту экипажа и десанта от бронебойных пуль, осколков снарядов и взрывных устройств. К-53949 с колесной формулой 4х4 развивает скорость до 100 километров в час.

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Даниил Иринин
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