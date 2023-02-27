В России завершили импортозамещение бронеавтомобиля «Феникс»

«Ремдизель» завершил импортозамещение бронеавтомобиля «Феникс»

Компания «Ремдизель» завершила импортозамещение бронеавтомобиля «Тайфун-К53949», который получил название «Феникс». В течение 2023 года этот процесс завершат для всей линейки «Тайфунов». Об этом сообщил представитель компании на прошедшей международной выставке IDEX-2023, передает ТАСС.

«"Феникс" — это импортозамещенная машина "Тайфун-К53949". Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина — первая, закончившая этот процесс. Остальные — в разной стадии процесса импортозамещения», — сказал он.

Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» предназначен для перевозки личного состава и грузов. Бронирование машины обеспечивает защиту экипажа и десанта от бронебойных пуль, осколков снарядов и взрывных устройств. Машина с колесной формулой 4х4 развивает скорость до 100 километров в час.

Ранее в феврале стало известно, что в России планируют создать комбинированный комплекс для борьбы с беспилотниками. В его состав войдут бронеавтомобили «Тайфун» с зенитными ракетами, СВЧ-пушками и лазерами.

В августе 2022 года главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович сообщил, что в России начались испытания бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН, который разработали для сил специального назначения.

