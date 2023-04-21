«РВ»: военный ВСУ случайно показал превращенный в крепость многоэтажный дом в Артемовске

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время съемки «героического» ролика для соцсети TikTok в Артемовске (украинское название — Бахмут) случайно показал многоэтажный дом, превращенный в опорный пункт. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как видно на кадрах, по всему периметру здания вырыты окопы, ведущие в подвал. На балконах почти на каждом этаже можно разглядеть украинских бойцов.

Авторы отмечают, что большинство жилых домов в Артемовске и других городах Донецкой народной республики (ДНР) теперь представляют собой крепость.

Ранее в сети появилось видео, на котором показан снайпер ВСУ, засевший в жилом доме и ведущий обстрел. На видео также показан дом, в котором осталось много вещей и мебели его прежних жильцов.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказывал, что прибывающие в пригород на северо-западе Артемовска военнослужащие ВСУ занимают дома мирных жителей.