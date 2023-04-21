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09:23, 21 апреля 2023Россия

В Крыму заявили о собирающих для россиян гуманитарную помощь немцах

В Крыму заявили, что немецкая делегация собирает для новых регионов России гумпомощь

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Немецкая делегация собирает и привозит в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — сказал Гемпель.

Политик добавил, что немецкая делегация должна приехать на полуостров в мае, в настоящее время прорабатывается маршрут и программа ее приезда.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска посетить полуостров. По его словам, экс-президент Америки приедет в Крым одним человеком, а уедет —другим и будет решать многие вопросы по-другому.

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Анастасия Шейкина
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