В Крыму заявили о собирающих для россиян гуманитарную помощь немцах

В Крыму заявили, что немецкая делегация собирает для новых регионов России гумпомощь

Немецкая делегация собирает и привозит в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области», — сказал Гемпель.

Политик добавил, что немецкая делегация должна приехать на полуостров в мае, в настоящее время прорабатывается маршрут и программа ее приезда.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска посетить полуостров. По его словам, экс-президент Америки приедет в Крым одним человеком, а уедет —другим и будет решать многие вопросы по-другому.