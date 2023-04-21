Жена Бибера снялась в нижнем белье в душе

Американская модель Хейли Бибер снялась в душе в комплекте нижнего белья белого цвета

Американская модель Хейли Бибер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила подписчиков. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена певца Джастина Бибера позировала перед фотографом в душе в кожаной куртке оверсайз коричневого цвета, надетой поверх белого нижнего белья. Ее образ дополнили высокие носки в тон комплекта. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней было кольцо с драгоценным камнем.

В марте Хейли Бибер появилась на публике в толстовке с надписью «Россия» и привлекла внимание пользователей Twitter. Папарацци сфотографировали Хейли Бибер в Лос-Анджелесе в черном спортивном костюме бренда Adidas, на верхнюю часть которого был нанесен упомянутый принт зеленого цвета. В качестве обуви манекенщица выбрала кроссовки французской марки Louis Vuitton, а из аксессуаров — кольца и золотые серьги.