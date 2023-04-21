В США назвали сложность применения Украиной танков Leopard

FP: Украина не сможет оптом закупать снаряды для танков Leopard из-за разных боеприпасов

Поставляемые на Украину танки Leopard используют разные снаряды. На это указал американский журнал Foreign Policy (FP).

Отмечается, что восемь стран решили передать Киеву эти бронемашины, и во всех странах используются разные боеприпасы. В связи с этим у Украины возникнут сложности в оптовой закупкой снарядов.

В текущих условиях Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают лишь «бумажными Леопардами», резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ разочаровались в переданной Киеву западной военной технике. Солдаты ждали от западных машин большего после заявлений Вашингтона о непобедимости техники НАТО в бою, но оказалось, что даже бронированные машины не смогли защитить их от ударов ВС РФ.

17 апреля переданный Киеву немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе боевой подготовки в Польше. Немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.