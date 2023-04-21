В США назвали сложность применения Украиной танков Leopard
Поставляемые на Украину танки Leopard используют разные снаряды. На это указал американский журнал Foreign Policy (FP).
Отмечается, что восемь стран решили передать Киеву эти бронемашины, и во всех странах используются разные боеприпасы. В связи с этим у Украины возникнут сложности в оптовой закупкой снарядов.
В текущих условиях Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают лишь «бумажными Леопардами», резюмирует издание.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ разочаровались в переданной Киеву западной военной технике. Солдаты ждали от западных машин большего после заявлений Вашингтона о непобедимости техники НАТО в бою, но оказалось, что даже бронированные машины не смогли защитить их от ударов ВС РФ.
17 апреля переданный Киеву немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе боевой подготовки в Польше. Немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.