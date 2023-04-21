В Кремле заявили об отсутствии разговоров о новой волне мобилизации

Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации

В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Первый раз об этом слышу. (...) В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», — сказал представитель Кремля.

11 апреля пресс-секретарь президента заверил, что у российского правительства нет планов проводить мобилизацию. Тогда журналисты спрашивали об этом Пескова в связи с введением в России электронных повесток.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется.