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12:44, 21 апреля 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии разговоров о новой волне мобилизации

Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Первый раз об этом слышу. (...) В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», — сказал представитель Кремля.

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11 апреля пресс-секретарь президента заверил, что у российского правительства нет планов проводить мобилизацию. Тогда журналисты спрашивали об этом Пескова в связи с введением в России электронных повесток.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется.

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Никита Абрамов
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