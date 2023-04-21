В Кремле заявили об отсутствии разговоров о новой волне мобилизации
Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации
В Кремле не ведутся разговоры о новой волне мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Первый раз об этом слышу. (...) В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», — сказал представитель Кремля.
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11 апреля пресс-секретарь президента заверил, что у российского правительства нет планов проводить мобилизацию. Тогда журналисты спрашивали об этом Пескова в связи с введением в России электронных повесток.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется.