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18:59, 21 апреля 2023Путешествия

Сотрудник авиакомпании врезался на машине в реактивный мост в аэропорту и погиб

Сотрудник American Airlines погиб на взлетной полосе от полученных во время аварии травм

Фото: Tim Sharp / Reuters

Сотрудник авиакомпании American Airlines погиб на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, когда врезался в реактивный мост на машине наземного обслуживания самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел в международной авиагавани Остин-Бергстрем в Техасе за пределами терминала. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, жертва была еще жива, однако вскоре врачи констатировали смерть от полученных во время аварии травм.

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Полиция расследует инцидент как несчастный случай, а в аэропорту отметили, что случившееся не окажет серьезного влияния на работу авиагавани. «Мы опустошены аварией с участием члена нашей команды в международном аэропорту Остин-Бергстром. Наши мысли и молитвы с семьей погибшего», — прокомментировали произошедшее в American Airlines.

Ранее сообщалось, что в Новом Орлеане (США) сотрудница аэропорта погибла после того, как ее волосы запутались в конвейере для выдачи багажа. 26-летняя Жермани Томпсон (Jermani Thompson) разгружала только что прилетевший самолет авиакомпании Frontier Airlines, когда ее длинные волосы засосал транспортер.

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Зарина Дзагоева
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