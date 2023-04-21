Сотрудник авиакомпании врезался на машине в реактивный мост в аэропорту и погиб

Сотрудник American Airlines погиб на взлетной полосе от полученных во время аварии травм

Сотрудник авиакомпании American Airlines погиб на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, когда врезался в реактивный мост на машине наземного обслуживания самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел в международной авиагавани Остин-Бергстрем в Техасе за пределами терминала. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, жертва была еще жива, однако вскоре врачи констатировали смерть от полученных во время аварии травм.

Полиция расследует инцидент как несчастный случай, а в аэропорту отметили, что случившееся не окажет серьезного влияния на работу авиагавани. «Мы опустошены аварией с участием члена нашей команды в международном аэропорту Остин-Бергстром. Наши мысли и молитвы с семьей погибшего», — прокомментировали произошедшее в American Airlines.

Ранее сообщалось, что в Новом Орлеане (США) сотрудница аэропорта погибла после того, как ее волосы запутались в конвейере для выдачи багажа. 26-летняя Жермани Томпсон (Jermani Thompson) разгружала только что прилетевший самолет авиакомпании Frontier Airlines, когда ее длинные волосы засосал транспортер.