Россияне пожаловались на перекрытый двор из-за сотен молящихся мусульман

Жители Новосибирска пожаловались на перекрытый выезд со двора из-за молящихся мусульман

Жители Новосибирска пожаловались на перекрытый выезд со двора из-за молящихся мусульман. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как уточняет издание, инцидент произошел у жилых домов в районе соборной мечети на улице Красина. У мечети собрались тысячи человек, и сотням из них не хватило места на территории у молитвенного дома, поэтому они вышли за ограду и оказались во дворах.

Судя по опубликованным изданием фотографиям, во дворе оказались от 900 до 1000 верующих, которые помешали другим россиянам выехать на работу.

При этом отмечается, что во дворах жилых домов были расклеены предупреждения о возможных «неудобствах» с пяти до восьми утра.

20 апреля у мусульман закончился строгий пост, длившийся весь месяц Рамадан с 22 марта по 20 апреля. После него наступил праздник Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником и отметил их роль в спецоперации.