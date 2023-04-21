Названы пять подмосковных направлений с подешевевшим жильем

«Бест-Новострой»: жилье подешевело на Дмитровском шоссе и еще 4 подмосковных направлениях

За год новостройки в Московском регионе сильнее всего подешевели на Дмитровском шоссе — на 7 процентов, до 142 тысяч рублей за квадратный метр. Подмосковные направления с самой заметной отрицательной динамикой цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по этому показателю заняло Щелковское шоссе — там средняя стоимость «квадрата» опустилась на 6,5 процента, до 122,8 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Минское шоссе, где новостройки подешевели на 4,9 процента, до 190,7 тысячи рублей. Помимо этого, цены на первичное жилье снизились на Новорижском шоссе (минус 4,2 процента, до 183 тысяч рублей за «квадрат») и на Киевском шоссе (минус 3,3 процента, до 183 тысяч рублей за «квадрат»).

Сильнее всего, как отмечают аналитики, новостройки подорожали на Варшавском шоссе — на 17,6 процента, до 120,6 тысячи рублей за «квадрат». При этом в целом по Московской области средняя цена одного квадратного метра в новостройках выросла за год на 1,7 процента, до 165,1 тысячи рублей.

«На снижение и рост цен в подмосковных новостройках повлияли как выход новых проектов, так и вымывание наиболее доступных по цене лотов на самых популярных направлениях. Там, где цены снизились, новостройки не так популярны у покупателей, как, к примеру, на Варшавском или Новорижском шоссе», — прокомментировала управляющий партнер Dombook, основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее сообщалось, что в Москве подешевели новостройки премиум-класса — средняя цена одного квадратного метра в таких объектах снизилась на 3,1 процента за год. При этом показатель рос в квартирах этого сегмента и уменьшался — в апартаментах.