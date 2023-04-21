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02:49, 21 апреля 2023Бывший СССР

Российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком

РВ: российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ в районе Водяного под Донецком
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Под Донецком военнослужащие российского спецназа уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западной бронетехнике предприняли попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Водяное. Однако российские военные дали им мощный отпор, в результате чего противнику пришлось отступать.

На опубликованном видео запечатлен взрыв одной из бронемашин.

Ранее сообщалось, что российский оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марина Совина
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