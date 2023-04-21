Германия опровергла вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии

В Минобороны ФРГ опровергли вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Бундесвер не выведет системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии, заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. Его цитирует РИА Новости.

«В этом виде эти сообщения были ложного характера и базируются на неверных ответах с нашей стороны на запросы СМИ», — сказал он, подчеркнув, что «политических решений по отводу и дате отвода систем нет».

По словам представителя ведомства, системы Patriot «безусловно необходимы для дальнейшей защиты нашего восточного фланга, как минимум до обозначенной даты».

Ранее газета Tagesschau сообщила, что бундесвер закончит миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства восточных границ Польши и Словакии к концу 2023 года и выведет из этих стран свои зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot.