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14:16, 21 апреля 2023Мир

Германия опровергла вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии

В Минобороны ФРГ опровергли вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бундесвер не выведет системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии, заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. Его цитирует РИА Новости.

«В этом виде эти сообщения были ложного характера и базируются на неверных ответах с нашей стороны на запросы СМИ», — сказал он, подчеркнув, что «политических решений по отводу и дате отвода систем нет».

По словам представителя ведомства, системы Patriot «безусловно необходимы для дальнейшей защиты нашего восточного фланга, как минимум до обозначенной даты».

Ранее газета Tagesschau сообщила, что бундесвер закончит миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства восточных границ Польши и Словакии к концу 2023 года и выведет из этих стран свои зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot.

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Глеб Бажуткин
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