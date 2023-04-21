Бундесвер выведет системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Tagesschau: ФРГ до конца 2023 года выведет Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Бундесвер закончит миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства восточных границ Польши и Словакии к концу 2023 года и выведет из этих стран свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot. Об этом со ссылкой на представителей Минобороны ФРГ сообщает газета Tagesschau.

«Бундесвер прекратит миссию немецких систем ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года», — говорится в сообщении. Отмечается, что Варшава и Братислава уже оповещены об этих планах.

12 декабря прошлого года польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной «в ближайшие дни» во избежание возможных инцидентов с попаданием украинских ракет в польское воздушное пространство.

15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. Позже стало известно, что ракеты были украинскими. Тогда Киев обвинил во всем Россию.