Прокуроры рассказали об угрозе новых обвинений против Алека Болдуина

Deadline: Прокуроры рассказали, что против Алека Болдуина могут вновь выдвинуть обвинения

Несмотря на сообщения о том, что специальные прокуроры в Нью-Мексико планируют снять с Алека Болдуина уголовные обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора на съемках фильма «Ржавчина», актеру и продюсеру все еще могут быть предъявлены обвинения. Об этом говорится в заявлении специальных прокуроров Кари Моррисси и Джейсона Льюиса, пишет Deadline.

По их словам, они могут быть повторно выдвинуты после дальнейшего расследования. «Это решение не освобождает г-на Болдуина от уголовной ответственности, и обвинения могут быть предъявлены повторно. Наше последующее расследование будет продолжаться», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что с Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.