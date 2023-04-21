Трамп увидел в действии США причину СВО

Трамп обвинил власти США в выводе войск из Афганистана и увидел в этом причины СВО

Руководство США вывело войска из Афганистана, чем подтолкнуло Россию к началу специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказал бывший американский президент Дональд Трамп во время своего онлайн-выступление на YouTube-канале Full Send Podcast.

По его словам, вывод американских войск из Афганистана стал «самым позорным моментом в истории страны». Именно это действие показало президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину «некомпетентность» властей США и то, «что мы не знаем, что делаем», отметил Трамп.

«Это подстегнуло идти и действовать на Украине», — заверил экс-президент Соединенных Штатов. Он добавил, что во время его президентства конфликт на Украине не был бы возможен.

Ранее профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст заявил, что Трамп хочет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По мнению профессора, при избрании Трампа на пост главы США в 2024 году страна также разорвет тесные взаимоотношения с Украиной, построенные Байденом.