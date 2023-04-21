Источник РИА Новости: Анкара и ООН призывают устранить все барьеры по зерновой сделке

Ситуацию по зерновой сделке описали одним словом, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с работой соглашения.

«Сложная», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какова ситуация вокруг продуктового соглашения.

По его словам, Анкара совместно с ООН призывает выполнить все пункты сделки и устранить барьеры, которые мешают работе механизма. Кроме того, он заявил, что турецкие власти контактируют с участниками сделки и западными партнерами на всех уровнях.

Ранее МИД России обвинил Украину в создании сложностей в реализации зерновой сделки. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова уточнила, что с владельцев судов берут взятки за быструю регистрацию.