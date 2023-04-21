В МИД пообещали ответить на сокращение российского дипприсутствия в ФРГ

МИД заявил, что Москва не оставит сокращение дипприсутствия России в ФРГ без последствий

Москва не оставит без последствий сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий», — рассказал собеседник агентства. При этом он не уточнил детали возможного ответа Москвы на действия Берлина.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что власти Германии запланировали в очередной раз сократить дипломатическое присутствие России в стране. Согласно предварительной информации, Берлин уже инициировал эту процедуру.

Информация о том, что Берлин рассматривает возможность сокращения дипломатических сотрудников в Москве, появилась в начале апреля. Ряд СМИ сообщали, что данный шаг позволит «упредить реакцию России, то есть высылку немецких дипломатов из Москвы».