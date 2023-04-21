Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 21 апреля 2023Мир

Песков ответил на заявление генсека НАТО о готовности принять Украину в альянс

Песков: слова генсека НАТО Столтенберга о членстве Украины подтвержают необходимость СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять Украину в альянс подтверждают необходимость проведения Россией специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

«Все это лишний раз демонстрирует правильность решения президента о начале военной операции исходя из интересов России», — сказал Песков, отметив, что НАТО, продолжая «свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», демонстрирует свою «агрессивную сущность».

Ране Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет членом альянса.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление генсека НАТО о готовности принять Украину в альянс
Минобороны заявило об уничтожении сотен украинских военных в районе Артемовска
Минобороны заявило об уничтожении склада топлива ВСУ для военной техники
Российские войска уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области
Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Алмазы стоимостью 81 миллион рублей конфисковали на стамбульском базаре
Появились подробности об отлетевшем на крышу от взрыва в Белгороде автомобиле
Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для обложки Vogue
В Google Play появились поддельные приложения RuStore и RuMarket
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.