Песков ответил на заявление генсека НАТО о готовности принять Украину в альянс

Песков: слова генсека НАТО Столтенберга о членстве Украины подтвержают необходимость СВО

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять Украину в альянс подтверждают необходимость проведения Россией специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

«Все это лишний раз демонстрирует правильность решения президента о начале военной операции исходя из интересов России», — сказал Песков, отметив, что НАТО, продолжая «свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», демонстрирует свою «агрессивную сущность».

Ране Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье», и в свое время она станет членом альянса.