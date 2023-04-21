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19:39, 21 апреля 2023Мир

ЮАР задумалась о выходе из Римского статута в преддверии визита Путина

ЮАР задумалась о выходе из Римского статута перед визитом лидера РФ Путина на саммит БРИКС

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В правительстве ЮАР задумались о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС) перед посещением президентом России Владимиром Путиным саммита БРИКС. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу, 21 апреля, правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) начала четырехдневное заседание, на повестке которого выход страны из договора МУС, чьи участники ранее получили ордер на «арест» российского лидера.

«Вполне может быть, что в конце концов мы решим не выходить из договора», — заявил генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.

Ранее власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе 2023 года. Отмечается, что ЮАР уже отказывалась выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015-м страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.

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Глеб Бажуткин
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