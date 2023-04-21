Стало известно о взятии в плен бойцов ВСУ

Российские военные взяли в плен восемь бойцов 110-й бригады ВСУ

Российские военные взяли в плен восемь бойцов 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Канал специального назначения».

«Восемь пленных военнослужащих 110-й бригады ВСУ, которые были взяты в плен 18 апреля», — говорится в подписи к опубликованным кадрам. Согласно информации из открытых источников, указанная бригада была сформирована в Запорожской области.