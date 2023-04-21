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16:00, 21 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о взятии в плен бойцов ВСУ

Российские военные взяли в плен восемь бойцов 110-й бригады ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские военные взяли в плен восемь бойцов 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Канал специального назначения».

«Восемь пленных военнослужащих 110-й бригады ВСУ, которые были взяты в плен 18 апреля», — говорится в подписи к опубликованным кадрам. Согласно информации из открытых источников, указанная бригада была сформирована в Запорожской области.

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Кристина Есикова
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