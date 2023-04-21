Во время визита в Киев главе Еврокомиссии пришлось прятаться в подвале

FT: во время визита в Киев главе Еврокомиссии приходилось прятаться в подвале

Во время поездки на Украину в начале февраля главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в подвале. Об этом сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что, когда над Киевом звучали сирены воздушной тревоги, встречи фон дер Ляйен с представителями украинских властей ненадолго прерывались и главе ЕК приходилось перемещаться в находящееся в подвале укрытие.

Ранее сама Урсула фон дер Ляйен рассказывала о том, как ей пришлось укрываться в киевском бомбоубежище из-за «авианалета». При этом она уточнила, что это произошло после посещения ею почтового отделения в районе площади Майдан.