В России выросли продажи лекарств для потенции

«Известия»: продажи лекарств для потенции выросли почти на 40%

За первые три месяца 2023 года продажи лекарств для повышения потенции выросли почти на 40 процентов год к году. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, за этот период было продано более 2,7 миллиона упаковок препаратов — россияне потратили на них почти 1,8 миллиарда рублей. Чаще всего препараты приобретали жители Москвы, Подмосковья, Магаданской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

«В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов», — уточняют аналитики.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России не наблюдается глобального дефицита лекарств, а также медицинского оборудования. По его словам, в стране были разработаны механизмы, позволяющие оперативно справляться с возникающими проблемами.