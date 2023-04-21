Ценам на новостройки предсказали снижение

Эксперт по недвижимости Летенков: новостройки в России могут существенно подешеветь

Новостройки в России могут существенно подешеветь. Снижение цен на первичном рынке жилья предсказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2023 году наблюдается рост спроса на «первичку», однако объем ее предложения на рынке все равно превышает покупательский интерес. По словам эксперта, застройщики оказались в непростой ситуации и нуждаются в помощи государства, однако у властей вряд ли получится создать условия, которые позволят девелоперам продавать больше и быстрее.

Сейчас цены на новостройки выше, чем на готовое жилье. Летенков отметил, что россияне начнут делать выбор в пользу «первички», если она станет дешевле «вторички», а это возможно только в случае высокого спроса на готовые объекты. Эксперт считает, что без лояльных льготных программ на вторичном рынке добиться этого не получится.

«По нашим прогнозам, роста цен на "вторичку" такого, который позволит ей превысить стоимость первички, не будет, а значит, будет снижение цен на новостройки. При этом снижение будет существенным. Вопрос только в том, через какие потери к этой ситуации рынок придет и будут ли лопаться застройщики», — заявил Летенков. Он добавил, что снижение стоимости новостроек повысит не только покупательский, но и инвесторский интерес к ним.

Ранее в апреле аналитики сервиса «Домклик» спрогнозировали снижение цен на вторичном рынке в крупных городах России. По их оценке, готовое жилье подешевеет на пять процентов и более.