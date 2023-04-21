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13:51, 21 апреля 2023Среда обитания

Ценам на новостройки предсказали снижение

Эксперт по недвижимости Летенков: новостройки в России могут существенно подешеветь

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Новостройки в России могут существенно подешеветь. Снижение цен на первичном рынке жилья предсказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2023 году наблюдается рост спроса на «первичку», однако объем ее предложения на рынке все равно превышает покупательский интерес. По словам эксперта, застройщики оказались в непростой ситуации и нуждаются в помощи государства, однако у властей вряд ли получится создать условия, которые позволят девелоперам продавать больше и быстрее.

Сейчас цены на новостройки выше, чем на готовое жилье. Летенков отметил, что россияне начнут делать выбор в пользу «первички», если она станет дешевле «вторички», а это возможно только в случае высокого спроса на готовые объекты. Эксперт считает, что без лояльных льготных программ на вторичном рынке добиться этого не получится.

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«По нашим прогнозам, роста цен на "вторичку" такого, который позволит ей превысить стоимость первички, не будет, а значит, будет снижение цен на новостройки. При этом снижение будет существенным. Вопрос только в том, через какие потери к этой ситуации рынок придет и будут ли лопаться застройщики», — заявил Летенков. Он добавил, что снижение стоимости новостроек повысит не только покупательский, но и инвесторский интерес к ним.

Ранее в апреле аналитики сервиса «Домклик» спрогнозировали снижение цен на вторичном рынке в крупных городах России. По их оценке, готовое жилье подешевеет на пять процентов и более.

Александра Качан
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