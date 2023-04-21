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17:28, 21 апреля 2023Россия

Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске

Пушилин заявил, что «проведет работу» с советниками из-за их заявлений об Артемовске

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал, что «проведет работу» со своими советниками после их слов о ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, он уже не в первый раз наблюдает, как разгорается информационная шумиха по поводу «неаккуратных и невыверенных» заявлений его советников, не отвечающих за направления, о которых высказываются. «Я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что ситуация в Артемовске остается тяжелой. Он подчеркнул, что российские войска продвигаются, «но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу "котла" пока преждевременно».

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Зураб Дарахвелидзе
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