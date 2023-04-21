В ДНР сообщили о попытках ВСУ перейти в наступление

Пушилин сообщил о попытках ВСУ перейти в наступление малыми группами на ряде направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, однако российские военные предотвратили это. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. (…) Но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал он. Пушилин подчеркнул, что российским подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления.

Ранее Минобороны России заявило, что были пресечены попытки украинской армии контратаковать позиции штурмовых отрядов РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут). Взять город под полный контроль российским подразделениям помогают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск. Они, в частности, пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебрасывать резервы.