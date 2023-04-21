Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 21 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о попытках ВСУ перейти в наступление

Пушилин сообщил о попытках ВСУ перейти в наступление малыми группами на ряде направлений

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, однако российские военные предотвратили это. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. (…) Но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал он. Пушилин подчеркнул, что российским подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления.

Ранее Минобороны России заявило, что были пресечены попытки украинской армии контратаковать позиции штурмовых отрядов РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут). Взять город под полный контроль российским подразделениям помогают Воздушно-десантные войска и артиллерия Южной группировки войск. Они, в частности, пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебрасывать резервы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нехватке вооружения для контрнаступления ВСУ
Раскрыто недорогое устройство для кутежа
Поставки PlayStation 5 ударили по бизнесу перекупщиков
На Украине узаконили экзамен для получения гражданства
Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях
Суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней российской школьницы
В России представили аэрозолеобразующие боеприпасы
Названа стоимость квартир в Центральном доме кино после реставрации
Российский депутат захотел поставить памятник трактору
В ДНР сообщили о попытках ВСУ перейти в наступление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.