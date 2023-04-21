Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:14, 21 апреля 2023Россия

Минюст включил журналиста Грозева в реестр иноагентов

Минюст России внес автора Bellingcat Христо Грозева в реестр иноагентов

Фото: Globallookpress.com

Министерство юстиции России включило журналиста, автора Bellingcat (признано в России СМИ-иноагентом) Христо Грозева в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства 21 апреля.

Отмечается, что Грозев распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также участвовал в создании материалов иностранных агентов и иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана в стране нежелательной.

Также в список Минюста была внесена активистка Наталья Севец-Ермолина, которая проживает за пределами России. В ведомстве уточнили, что она открыто выступала в поддержку Украины, формировала негативное отношение к военной службе.

В реестр попала политик Эльвира Вихарева, которая, по данным министерства, получала поддержку от иностранных источников и распространяла негативную информацию о деятельности государственных органов.

Иноагентами также признаны некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

В конце декабря стало известно, что в отношении главного расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.