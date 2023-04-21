Минюст включил журналиста Грозева в реестр иноагентов

Минюст России внес автора Bellingcat Христо Грозева в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило журналиста, автора Bellingcat (признано в России СМИ-иноагентом) Христо Грозева в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства 21 апреля.

Отмечается, что Грозев распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также участвовал в создании материалов иностранных агентов и иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана в стране нежелательной.

Также в список Минюста была внесена активистка Наталья Севец-Ермолина, которая проживает за пределами России. В ведомстве уточнили, что она открыто выступала в поддержку Украины, формировала негативное отношение к военной службе.

В реестр попала политик Эльвира Вихарева, которая, по данным министерства, получала поддержку от иностранных источников и распространяла негативную информацию о деятельности государственных органов.

Иноагентами также признаны некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

В конце декабря стало известно, что в отношении главного расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.