Концерн Rheinmetall начал строительство центра по обслуживанию оружия в Румынии

Немецкий концерн Rheinmetall строит центр по обслуживанию оружия в Румынии для Украины

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит центр по обслуживанию оружия в Румынии для обслуживания оружия, которые используется на Украине. Об этом сообщает Portalsm.

Военный центр технического обслуживания будет располагаться в Сату-Маре. «"Скелет" нового цеха обслуживания тяжелого вооружения уже стоит, в новом центре ремонта оружия идет интенсивная работа», — сказано в публикации.

Ранее оборонный концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке на фоне украинского конфликта. Глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил, что конфликт «открыл новую эпоху для Rheinmetall». В компании указали, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году возросла на 27 процентов — до 754 миллионов евро. Прогнозируется, что в 2023 году объем продаж составит от 7,4 до 7,6 миллиарда евро в сравнении с 6,4 миллиарда евро в прошлом году.