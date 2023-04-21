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19:24, 21 апреля 2023Наука и техника

Роботизированное семечко научилось зарываться в землю

Advanced Science: создан робот-семечко для исследования почв и изучения климата

Фото: Glen Carrie / Unsplash

Итальянские ученые разработали инструмент для исследования почв и изучения климата. Исследование опубликовано в журнале Advanced Science.

Специалисты Итальянского технологического института (IIT) создали подвижного робота, который может менять форму, извиваться и зарываться в землю для сбора данных. Ученые спроектировали робота-семечко на основе побега южноафриканской герани, или Pelargonium appendiculatum. Семена клубневидного растения могут менять форму в зависимости от уровня влажности, отделяться, двигаться независимо, чтобы проникать в трещины почвы.

При разработке устройства инженеры и биологи применили биоразлагаемый термопластичный полиэфир — материал, расширяющийся при контакте с влагой. Также они добавили электропряденые гигроскопические волокна, которые имеют оболочку из оксида полиэтилена и сердцевины из нанокристаллов целлюлозы. Таким образом ученым удалось научить робота зарываться глубоко в почву.

В ходе тестирования робот смог передвигаться, приспосабливать свою форму к трещинам и зарываться в ямы в земле, как натуральное семя. Специалисты заявили, что устройство может поднимать предметы в 100 раз больше собственного веса. По словам ведущего участника исследования Луки Чеккини, биоразлагаемые и энергонезависимые роботы могут применяться для исследования и мониторинга поверхности почвы.

В конце марта ученые Университета Северной Каролины (США) отчитались о создании мягкого робота, созданного по подобию гусеницы. В ходе испытаний робот успешно справился с прохождением полосы препятствий и маневрированием в узких местах.

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Андрей Ставицкий
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