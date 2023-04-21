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11:24, 21 апреля 2023Экономика

Европейская страна оценила выгоду от притока россиян

Премьер Сербии Ана Брнабич: русские эмигранты хорошо повлияли на экономику

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Приток в страну тысяч россиян принес выгоду Сербии. О положительном влиянии эмигрантов на экономику заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, ее слова приводит Bloomberg.

Она сообщила, что после начала специальной военной операции в страну хлынул приток переселенцев из России. По словам премьера, эти люди были не только привлечены экономикой балканской страны, но и «не чувствовали себя желанными гостями в Европе».

Глава правительства отметила, что Сербия предлагает льготы российским специалистам, в том числе инженерам, «в основном очень молодым, очень квалифицированным, очень талантливым людям». По словам министра, они обладают востребованными навыками для национальной индустрии информационных технологий и становятся полноценными налогоплательщиками. «Эти молодые люди ориентированы на Запад, прекрасно образованы, они против войны. Это хорошо для нас», — сказала Брнабич.

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Сербия сохраняет определенный нейтралитет в отношении конфликта на Украине, воздерживаясь от принятия санкций Европейского союза против Москвы. Премьер-министр объясняет свою позицию, ссылаясь на опыт изоляции страны во время распада Югославии и карательные меры, направленные против Белграда. «Наш народ решительно выступает против санкций», — заявила она. Брнабич добавила, что по ее мнению, санкции не уменьшают способность или готовность какой-либо страны вести войну.

Экономика Сербии сильно пострадала от санкций, направленных против бывшей Югославии в 1990-х годах. Они были отменены после свержения Милошевича в 2000 году.

Ранее данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter показали, что россияне с начала года получили на 57 процентов больше предложений о работе за рубежом. В частности, из Сербии соискатели получили в 8 раз больше откликов на свои резюме.

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Влада Горячева
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