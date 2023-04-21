Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине пограничники поймали переодетого в женщину мужчину

Погранслужба Украины поймала пытавшегося сбежать из страны в женской одежде мужчину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины поймали в Одесской области мужчину, переодевшегося в женскую одежду, чтобы сбежать из страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Пограничники встретили женщину, которая носила солнцезащитные очки в темное время суток. Она оказалось мужчиной, который вернулся на Украину перед Пасхой и пытался вновь уехать за границу после праздника. Сотрудники погранслужбы вручили ему повестку.

18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда Запорожье — Перемышль, который организовывал выезд мужчин призывного возраста за границу. Он прятался в вентиляционной шахте, где они должны были находиться во время прохождения паспортного контроля.

Ранее на Украине объяснили причину появления большого числа уклонистов. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк объяснила, что это связано со «снижением мотивационного ресурса» у граждан из-за того, что военные действия длятся уже больше года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России
Названа доля желающих сменить профессию россиян
В Кремле прокомментировали сообщения о раздачах повесток в вузах
Создан быстрый тест на корь
Вице-премьер Великобритании Рааб ушел в отставку из-за неподобающего поведения
Москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых
В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций
В Кремле заявили о развитии России с учетом исходящей от санкций опасности
В сети восхитились внешностью Ким Кардашьян без макияжа
Бывший дворецкий опроверг байку о Карле III и яйцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.