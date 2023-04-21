На Украине пограничники поймали переодетого в женщину мужчину

Погранслужба Украины поймала пытавшегося сбежать из страны в женской одежде мужчину

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины поймали в Одесской области мужчину, переодевшегося в женскую одежду, чтобы сбежать из страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Пограничники встретили женщину, которая носила солнцезащитные очки в темное время суток. Она оказалось мужчиной, который вернулся на Украину перед Пасхой и пытался вновь уехать за границу после праздника. Сотрудники погранслужбы вручили ему повестку.

18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда Запорожье — Перемышль, который организовывал выезд мужчин призывного возраста за границу. Он прятался в вентиляционной шахте, где они должны были находиться во время прохождения паспортного контроля.

Ранее на Украине объяснили причину появления большого числа уклонистов. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк объяснила, что это связано со «снижением мотивационного ресурса» у граждан из-за того, что военные действия длятся уже больше года.