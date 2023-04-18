СБУ задержала сотрудника «Укрзализныцы» за вывоз призывников за границу

СБУ задержала проводника поезда, вывозившего призывников с Украины в вентиляционной шахте

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда «Запорожье — Перемышль», который организовывал выезд мужчин призывного возраста за границу. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Призывников сотрудник украинской государственной железнодорожной компании «Укрзализныця» прятал в вентиляционной шахте, где они должны были прятаться во время прохождения паспортного контроля.

«За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии. Стоимость такой "услуги" достигала около 2,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда», — заявили в СБУ.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране намерены переименовать Южную железную дорогу в Харьковскую в рамках дерусификации. По его словам, большинство участников голосования в электронном сервисе госуслуг «Дия» («Действие») поддержали переименование ЮЖД в Харьковскую железную дорогу.