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12:44, 17 марта 2023Бывший СССР

На Украине переименуют Южную железную дорогу

На Украине переименуют Южную железную дорогу в Харьковскую в рамках дерусификации

Фото: Yevhen Titov / Reuters

На Украине намерены переименовать Южную железную дорогу в Харьковскую в рамках дерусификации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, большинство участников голосования в электронном сервисе госуслуг «Дия» («Действие») поддержали переименование ЮЖД в Харьковскую железную дорогу. За этот вариант, отметил Федоров, проголосовали 335,6 тысячи украинцев.

За вариант «Слобожанская» проголосовали 234,7 тысячи человек, за вариант «Восточная» — 232,5 тысячи. Название «Слободская» поддержали 57,4 тысячи украинцев. Всего в голосовании приняли участие 860,4 тысячи пользователей.

Ранее «Украинские железные дороги» начали реализацию программы по «дерусификации» своих объектов. В частности, было принято решение перенести нулевой километр, от которого рассчитывается расстояние железнодорожного полотна, из Москвы в Киев.

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Алевтина Запольская
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