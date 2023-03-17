На Украине переименуют Южную железную дорогу в Харьковскую в рамках дерусификации

На Украине намерены переименовать Южную железную дорогу в Харьковскую в рамках дерусификации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, большинство участников голосования в электронном сервисе госуслуг «Дия» («Действие») поддержали переименование ЮЖД в Харьковскую железную дорогу. За этот вариант, отметил Федоров, проголосовали 335,6 тысячи украинцев.

За вариант «Слобожанская» проголосовали 234,7 тысячи человек, за вариант «Восточная» — 232,5 тысячи. Название «Слободская» поддержали 57,4 тысячи украинцев. Всего в голосовании приняли участие 860,4 тысячи пользователей.

Ранее «Украинские железные дороги» начали реализацию программы по «дерусификации» своих объектов. В частности, было принято решение перенести нулевой километр, от которого рассчитывается расстояние железнодорожного полотна, из Москвы в Киев.