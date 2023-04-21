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11:18, 21 апреля 2023Силовые структуры

Арестованного за госизмену россиянина заподозрили в подготовке теракта

Арестованного по делу о госизмене севастопольца заподозрили в подготовке теракта

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Одного из двух арестованных по делу о государственной измене жителей Севастополя заподозрили в подготовке теракта. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ России.

По данным силовиков, мужчины передавали Службе безопасности Украины данные о военных объектах. За это в декабре 2022 года их арестовали. В ходе расследования было также установлено, что 47-летний севастополец планировал поджечь одной из административных помещений в городе. Для этого он собрал все необходимое, однако совершить преступление не успел. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студентов, подозреваемых в поджоге железнодорожных шкафов.

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Илона Палей
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