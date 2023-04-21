В России запланировали увеличить нормативы торгов топливом на бирже

«Известия»: в России планируют увеличить нормативы торгов топливом на бирже на 3%

В России планируют увеличить нормативы торгов топливом на бирже на 3 процента: для бензина — с 12 до 15 процентов, для дизеля — с 8,5 до 11,5 процентов. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, меру разработала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Отмечается, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживают идею повышения нормативов, если оно будет постепенным.

«Увеличение нормативов поддерживается, однако его размер 1 процент — крайне незначительный и неэффективный для того, чтобы он оказал заметное положительное влияние на экономическую ситуацию», — говорится в письме Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт бензина почти на 40 процентов с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.