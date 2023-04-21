Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Бывший президент США Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на YouTube-канале Full Send Podcast.

«Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал политик. По его словам, одна из задач, которой он готов был бы заниматься, — это «денуклеаризация всего», так как миру необходимо избавиться от ядерного оружия.

Бывший американский лидер считает, что Россия и Китай согласились бы на его предложение. «Я говорил об этом с [президентом России Владимиром] Путиным и ему идея понравилась», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена виновна в возможной эскалации, которая может последовать за решением президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.

