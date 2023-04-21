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02:35, 21 апреля 2023Мир

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Бывший президент США Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на YouTube-канале Full Send Podcast.

«Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал политик. По его словам, одна из задач, которой он готов был бы заниматься, — это «денуклеаризация всего», так как миру необходимо избавиться от ядерного оружия.

Бывший американский лидер считает, что Россия и Китай согласились бы на его предложение. «Я говорил об этом с [президентом России Владимиром] Путиным и ему идея понравилась», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена виновна в возможной эскалации, которая может последовать за решением президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.

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Марина Совина
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