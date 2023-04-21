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07:30, 24 апреля 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Турции и раскрыла отношение персонала отеля к русским

Читательница «Дзен» побывала в Турции и заявила об отсутствии плохого отношения к русским

Фото: Sherwood Exclusive Lara

Российская туристка побывала в популярном четырехзвездочном отеле Sherwood Exclusive Lara в Турции и раскрыла истинное отношение персонала к русским. Своим мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на портале «Дзен».

Автор публикации сообщила, что в гостинице есть русскоязычный персонал, а отдыхающие в основном из России. «Но есть и поляки, немцы и англичане, — добавила она. — Несколько раз видела сборные по гимнастике и футболу из разных стран, наверное, приезжают на сборы».

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При этом читательница портала заявила об отсутствии плохого отношения к туристам из РФ как со стороны иностранных путешественников, так и со стороны работников отеля. «На дискотеке даже пару раз заказывали русские песни, диджей не отказал, отдыхающие всех национальностей радостно танцевали», — подчеркнула она.

Ранее в апреле российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла истинное отношение жителей Египта к туристкам из России. По ее словам, многие уверены, что египтяне сходят с ума при виде славянок, однако это уже давно не так. В 2023 году их отношение к россиянкам уже не такое неадекватное.

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Фариза Бацазова
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