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07:23, 21 апреля 2023Забота о себе

Нутрициолог сообщил о пользе тыквенных семечек для пожилых людей

Нутрициолог Арзамасцев: тыквенные семечки замедляют рост атеросклеротических бляшек

Фото: Nick Collins / Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе тыквенных семечек для пожилых людей. Его слова приводит «Москва 24».

Специалист подчеркнул, что тыквенные семечки улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет. По его словам, у пожилых людей часто встречается проблема с повышенным уровнем холестерина. Он отметил, что в тыквенных семечках много полезных жирных кислот, которые помогают повлиять на липидный спектр и на образование атеросклеротических бляшек, уменьшив их рост.

Также семена тыквы содержат много цинка и кремния. По словам нутрициолог, цинк оказывает положительное влияние на иммунитет, а кремний улучшает защитные функций кожи, а также состояние ногтевой пластины.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова предупредила о вреде чая и кофе. По ее словам, эти напитки могут существенно замедлить переработку витаминов в тонком кишечнике. Специалист посоветовала пить чай или кофе спустя 40 минут после приема пищи и витаминов.

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Марина Совина
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