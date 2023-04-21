В МИД заявили о необходимости продолжать спецоперацию на Украине

МИД: экстремистские высказывания властей Украины подтверждают необходимость продолжать СВО

Экстремистские высказывания представителей украинских властей и их преступные действия подтверждают необходимость продолжать специальную военную операцию в республике. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отметили, что подобная риторика и действия Киева говорят о необходимости «денацификации и демилитаризации Украины» и «устранения исходящих с ее территории угроз безопасности России».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления представителей руководства Украины о возврате Крыма. Он назвал их демагогичными, напомнив, что украинские чиновники обещали в этом случае «уничтожить русский язык и русскую культуру» на полуострове.