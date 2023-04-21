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18:38, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о ликвидации трех каналов побега уклонистов

СБУ сообщила о ликвидации еще трех каналов побега военнообязанных за границу

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще три канала побега военнообязанных за границу. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Организаторы предлагали уклонистам за деньги избежать призыва с помощью фальшивых документов и пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов.

В Винницкой области местные жители предлагали военнообязанным покинуть Украину и попасть в Молдавию, переплыв реку Днестр. В Одесской области организаторы помогали выехать из страны на основании фиктивных справок о снятии с воинского учета, а во Львовской области адвокат для помощи призывникам использовал личные связи.

По всем фактам помощи уклонистам продолжаются расследования для установления обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности, отмечается в сообщении.

8 апреля СБУ сообщала о ликвидации трех каналов незаконного выезда за границу в Киевской области и Закарпатье. В числе задержанных оказались глава военно-врачебной комиссии и адвокат.

В марте на Украине военнообязанный утонул при попытке сбежать в Венгрию. Пограничники во время патрулирования береговой отмели реки Тисы увидели двух мужчин, бежавших в сторону госграницы с резиновой лодкой, и начали преследование, закончившееся гибелью уклониста.

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Алевтина Запольская
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