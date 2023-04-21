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07:42, 21 апреля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» поделился деталями работы с дронами

Боец «Вагнера»: с тепловизором ночью проще выявлять позиции снайперов ВСУ и огневые точки

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Использование тепловизора на тактическом дроне типа «Мавик» в ночных условиях значительно упрощает выявление позиций снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других огневых точек. Деталями работы с беспилотниками в беседе с РИА Новости поделился боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«С "тепляком" все вообще хорошо видно — видно снайперов, видно огневые точки противника. Он отображается в красном тепловом спектре на экране», — заявил оператор дронов.

Военный объяснил, что в ночное время суток температура окружающей среды снижается, что позволяет эффективней производить авиаразведку.

Ранее боец ЧВК Вагенр рассказал, что ВСУ применяют дроны-камикадзе для атак в Артемовске. Служащий добавил, что украинские военные в основном охотятся на группы, которые эвакуируют раненых или подвозят продукты и боеприпасы на передовую.

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Марина Совина
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