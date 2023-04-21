Суд указал на нарушения в административном деле Невзорова

Суд Петербурга указал на нарушения в деле Невзорова и вернул материалы составителям

Приморский районный суд Санкт-Петербурга указал на нарушения составителям дела об административном правонарушении в отношении журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суду не предоставили документы, которые бы подтвердили, что Невзоров был уведомлен о составлении протокола и возбуждении дела против него. Сами материалы дела, предоставленные судье, не были сшиты и пронумерованы, на них отсутствовали опись и отметка о количестве страниц с подписью должностного лица и печатью, листы оказались сложены хаотично.

19 апреля против Невзорова возбудили новое уголовное дело о возбуждении ненависти. 1 февраля Басманный суд столицы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение фейков о Вооруженных Силах России.

