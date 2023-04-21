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11:13, 21 апреля 2023Бывший СССР

Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео

Военкор Руденко показал кадры российского танка, ведущего беглый огонь по позициям ВСУ

Видео атаки российского танка на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах видно, как танк двигается прямо к украинским позициям и ведет беглый огонь. «Танкисты держат оборону прямо на позициях противника до подхода штурмовиков и не дают подойти резервам нацистов», — написал военкор.

Ранее появилось видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ под Донецком российским спецназом. На кадрах виден взрыв одной из бронемашин.

Алевтина Запольская
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