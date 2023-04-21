Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

«Суспильне» сообщило о двух взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли два взрыва, об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале.

Как стало известно его корреспондентам, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале передает, что взрывы также произошли в Днепропетровской области. Комментарии официальных лиц в данный момент не приводятся.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Днепропетновской, которая прилегает к ней с севера.

Ранее, 19 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье. Он отметил, что в городе частично пропал свет.