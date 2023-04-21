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17:04, 21 апреля 2023Мир

Канадские политики продефилировали в туфлях в поддержку женщин

Канадские политики надели туфли на заседание в знак защиты женщин от гендерного насилия

Канадские политики надели туфли на заседание и продефилировали в них в знак защиты женщин от «гендерного насилия». Видео опубликовал министр транспорта Канады Омар Альхабра в Twitter.

Акция, которую организовали канадские чиновники и кризисный центр для женщин Halton Women's Place, получила название Hope in High Heels. «Эта акция, которая распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин участвовать в решении этой проблемы», — сообщил Альхабра.

Ранее власти Евросоюза впервые согласовали пакет санкций в отношении тех, кого считают ответственными за сексуальное насилие и нарушение прав женщин. Список ограничений был одобрен в преддверии Международного женского дня.

Семен Александров
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