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19:28, 21 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье рассмотрят петицию о расторжении договоров с УПЦ

Депутаты подконтрольного Киеву Запорожья рассмотрят петицию о расторжении договоров с УПЦ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутаты подконтрольного Киеву Запорожья рассмотрят петицию о расторжении всех договоров, заключенных с епархией Украинской православной церкви (УПЦ). Она набрала необходимые для рассмотрения депутатами 500 голосов. Текст петиции опубликован на сайте электронных петиций города Запорожье.

«Все сознательные люди понимают, что УПЦ МП — это московские агенты в рясах, которые продвигают идеи так называемого русского мира и вредят нашему государству и его интересам, поэтому настойчиво прошу рассмотреть эту петицию и принять соответствующие эффективные меры», — говорится в обращении.

Автор петиции Ольга Котузняк требует разорвать все договоры, которые органы местного самоуправления и коммунальные организации заключили с УПЦ и ее структурными подразделениями.

Ранее Волынский областной совет запретил деятельность УПЦ на территории области, в поддержку решения проголосовали все 54 депутата облсовета. Также депутаты порекомендовали военной администрации разорвать договор аренды со Святогорским ставропигиальным женским монастырем.

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Алевтина Запольская
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