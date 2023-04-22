«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ

«Оренбург» одержал победу над воронежским «Факелом» со счетом 3:1 в матче РПЛ

«Оренбург» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 23-й минуте счет открыл полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов. На 32-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе сравнял счет, забив пенальти. На пятой добавленной к первому тайму минуте хавбек Брайан Мансилья вывел гостей вперед, реализовав одиннадцатиметровый удар. На 61-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Кирилл Капленко.

Таким образом, после 24 матчей «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. «Факел» находится на 14-м месте с 18 очками. Лидирует петербургский Зенит, набравший 55 очков.

В следующем туре «Оренбург» примет «Пари Нижний Новгород» 30 апреля. «Факел» двумя днями ранее на выезде сыграет с московским «Динамо».