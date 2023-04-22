Стюардесса заперла в туалете самолета жену бывшего агента ФБР с ребенком

Стюардесса American Airlines заперла жену бывшего агента ФБР с ребенком в туалете самолета

Жена бывшего агента ФБР заявила, что стюардесса заперла ее вместе с ребенком в туалете самолета, и обвинила авиакомпанию в расизме. Об этом сообщает New York Post.

По словам Яззы Хиральдо (Yazz Giraldo), она летела с супругом и двумя детьми из Форт-Лодердейла в Нью-Йорк в экономклассе авиакомпании American Airlines. В полете женщина хотела сменить трехлетнему сыну подгузник и пыталась воспользоваться уборной бизнес-класса, однако одна из стюардесс запретила ей.

При этом другая бортпроводница сообщила пассажирке, что такого запрета не существует, поэтому путешественница направилась с ребенком в уборную. «Когда я оказалась внутри, я услышала странные звуки и поняла, что нас заперли. У меня был жуткий стресс, я начала паниковать и кричать, чтобы нас выпустили», — поделилась Хиральдо.

Женщина уверена, что сотрудница авиакомпании нарочно заперла ее в уборной, чтобы отомстить за то, что она ослушалась ее указаний. Кроме того, когда путешественницу с ребенком выпустили, стюардесса громко отругала ее при попутчиках и заявила, что из-за семьи Хиральдо пилоту пришлось активировать режим террористической опасности в самолете.

После того как самолет приземлился в Нью-Йорке, супругов и их детей вывела полиция, однако, когда сотрудники правоохранительных органов узнали, что муж пострадавшей работал в ФБР, они немедленно их отпустили. После инцидента Хиральдо подала в суд на авиакомпанию, обвинив их в дискриминации.

Ее супруг также был возмущен произошедшим. «Я посвятил около 10 лет своей жизни государственной службе, защите общества. Я работал под прикрытием, в спецназе. И все это... для того, чтобы мою семью заклеймили как террористов и выгнали из самолета только потому, что мы хотим сменить подгузник?» — прокомментировал он инцидент.

Ранее в апреле плюс-сайз-пассажирка пожаловалась на дискриминацию крупных людей в самолетах со стороны авиакомпаний и создала петицию о комфортных условиях перевозки для них. В письме к петиции девушка объяснила, что во время недавнего перелета с женихом она выслушала много неодобрительных комментариев в свой адрес, когда другие пассажиры отказывались занимать соседние кресла рядом с ней.