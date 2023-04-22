Сотрудника российского оружейного завода арестовали по обвинению в госизмене

ФСБ предъявило обвинение в госизмене сотруднику оружейного завода «Промтехнология»

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудник московского предприятия, которое производит охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS, был арестован судом и отправлен в следственный изолятор «Лефортово», с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела.

Следователи ФСБ предъявили обвинение Киче по статье 275 УК РФ («Госизмена») в пользу зарубежных стран. Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В сентябре сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в госизмене. Он занимался сбором секретных сведений для военной разведки Украины.

