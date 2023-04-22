Пушков оценил продефилировавших в туфлях канадских политиков

Пушков назвал трансгендерным хайпом участие канадских политиков в акции Hope in High Heels

Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил инициативу канадских политиков, которые надели туфли на заседание в знак защиты женщин от гендерного насилия. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

Данную акцию он назвал трансгендерным хайпом. «Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками"», — написал российский сенатор. Свой пост он сопроводил фотографией участвовавших в акции чиновников, позирующих для снимка.

Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра опубликовал видео, на котором канадские политики продефилировали в розовых туфлях в поддержку женщин. Акция была организована совместно с кризисным центром для женщин Halton Women's Place и получила название Hope in High Heels.