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20:53, 22 апреля 2023Ценности

Россияне стали меньше интересоваться сексом и товарами для взрослых

Ura.ru: аналитики выяснили, что россияне стали неохотнее покупать товары для секса

Фото: Tammada / Shutterstock / Fotodom

Специалисты сервиса аналитики продаж на маркетплейсах Moneyplace провели исследование и пришли к выводу, что россияне стали меньше интересоваться сексом. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Аналитики выяснили, что с начала 2023 года граждане России стали меньше и неохотнее покупать товары для интимной близости. Согласно полученным данным, резкое падение в продажах игрушек для взрослых, сексуального белья, съедобной косметики и презервативов показали крупнейшие маркетплейсы страны, включая OZON и Wildberries.

«С января по апрель 2023 на Wildberries самое большое падение по обороту показывают: игры и сувениры (снижение на 74 процента), интимная съедобная косметика (минус 66 процентов), фетиш и БДСМ (минус 63 процента). На Ozon: игры и сувениры (на 62 процента), эротическое белье и костюмы (минус 47 процентов), товары для БДСМ (минус 45 процентов)», — рассказали аналитики.

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При этом самое сильное падение специалисты зафиксировали в продажах презервативов: снижение частоты запросов составило от 65 до 83 процентов.

Аналитики связывают потерю к сексу и товарам для взрослых затянувшимся стрессом, напряженной обстановкой в обществе и сильным сокращением доходов россиян.

Ранее владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера полмиллиарда рублей через суд. Согласно данным из базы арбитражных судов «СПАРК-Интерфакс», с начала 2023 года к Wildberries подали более 400 исков на 560 миллионов рублей. Юрист, представляющий интересы недовольных работников, в ходе переговоров заявил, что большинство обращений связаны с исполнением обязательств по договорам.

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Наталья Обрядина
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